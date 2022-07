Sie gewannen Gold bei Olympischen Spielen und Weltmeistertitel, oder sie machten das, was die Voraussetzung all dessen ist: ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen, sich kümmern um den Nachwuchs, um die Schiedsrichter, um die Fans und darum, dass die Bälle auch für die Kleinsten aufgepumpt werden.

Talent und Trainingsfleiß

Uwe Seeler hat beide Seiten des Sports in seiner Stadt Hamburg miteinander verklammert: das Selbstbewusste und das Bescheidene, den Glanz und den Kreidestaub, die Bewunderung für einen Star und die Erkenntnis: Eigentlich ist das doch einer wie wir – nur eben ein bisschen erfolgreicher. Na gut, viel erfolgreicher. Aber kein bisschen weniger freundlich, sondern gelassen und ansprechbar. Erfolgreich übrigens durch beides: Talent und, erst recht, Trainingsfleiß.