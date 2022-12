Möglicher Spionagefall Mutmaßlicher BND-Verräter – Politik sieht »völlig neue Qualität«

Die Bundesanwaltschaft spricht von Landesverrat: Ein BND-Mann soll sensible Informationen an Russland geliefert haben – in Zeiten des Kriegs. Politiker mahnen, werten die Enttarnung aber auch als »wichtigen Schlag gegen Putin«.