In Urteil des Bundesschiedsgerichts heißt es zudem, dass vor 2021 gewählte Berliner Bundesdelegierte »die Funktion nicht ersatzweise erfüllen« könnten. Zuletzt hatte es in der AfD Spekulationen gegeben, die Berliner Delegierten des Parteitags von 2019 könnten ersatzweise in Riesa einspringen.