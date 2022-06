Die Partei scheint tatsächlich unter einem starken Mitgliederschwund zu leiden, zumindest beklagte dies ein Delegierter. Die offizielle Gesamtzahl will die AfD nicht bekannt geben, selbst bei der Präsentation des Rechenschaftsberichts am Freitagabend wurde sie nicht offengelegt – gemunkelt wird, die Zahl liege inzwischen unter 30.000. Der alte Bundesvorstand gab nur bekannt, dass zwischen Ende November 2020 bis Mitte Juni 2022 9893 Personen ihre Mitgliedschaft beendet hätten, darunter acht Mitglieder, die aus der Partei ausgeschlossen worden waren. Im selben Zeitraum seien 5536 neue Mitglieder aufgenommen worden. Chrupalla räumte immerhin ein, dass so manches Mitglied die Partei auch wegen der Corona-Politik verlassen habe.

Ansonsten verortete Chrupalla die Krise der vergangenen Monate vor allem bei seinen Gegnern im Bundesvorstand, genau wie Weidel: »Nichts hasst der Wähler mehr als eine Partei, die sich mit sich selbst beschäftigt«, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. Man müsse das Land in den Vordergrund stellen, nicht die eigenen Befindlichkeiten. Für die Zukunft wolle sie, dass die Delegierten einsähen, dass nicht »jeder Nackenschlag ein Knockout« sei. Auch die Themen der Zukunft will sie ausgemacht haben: Inflation, Teuerung, Energiekrise. »Eine Inflationsrate von 10 Prozent ist noch gar nichts, wir werden noch mehr sehen«, orakelt Weidel etwa, »was glauben wir, was eigentlich in diesem Land los sein wird« – und dann sei die AfD die einzige Partei, die Probleme löse.

Die AfD, auch das wird in Riesa deutlich, sucht nach Themen, nach dem Euro in der Gründungsphase, der Migration unter Kanzlerin Merkel, dem Kampf gegen eine Impfpflicht gegen Corona und der jüngsten Inszenierung als »Friedenspartei« vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs kam in Sachsen die Atomkraft hinzu: Am Vortag hatte die Partei sich für den Neubau von Kernkraftwerken in Deutschland ausgesprochen.

Höcke im Hintergrund umtriebig

Wie schon vor zwei Jahren auf dem Parteitag in Dresden ist auch diesmal in Riesa im Hintergrund einer besonders aktiv: Björn Höcke. Mit seinen Getreuen hatte er am Freitag bereits einen Antrag für eine Satzungsänderung durchgesetzt, wonach künftig auch eine Einer-Spitze gewählt werden kann. Dass er diese demnächst will, machte er in Riesa hinlänglich klar. Zwar sei dies »jetzt noch zu früh«, in zwei Jahren aber nicht mehr.

Genau so kam es auch am Samstag, als sich rund zwei Drittel der Delegierten für diese Runde noch gegen eine Einer-Spitze aussprachen. Kritik an einer Einer-Spitze von früheren Meuthen-Getreuen wie Albrecht Glaser, der dies als »gegen die DNA dieser Partei« bezeichnete – bügelte Höcke ab. »Die DNA der AfD muss der Erfolg sein, nicht die Doppelspitze«, sagte er, dem sei »alles unterzuordnen«. Er ließ zudem erkennen, dass er sich beim Modell einer künftigen Einer-Spitze auch den Posten eines Generalsekretärs wünscht. Der Vorsitzende solle durch einen Generalsekretär »gestärkt« und »flankiert« werden.