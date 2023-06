Die Bundespolizei äußerte sich inzwischen auf Twitter, sie habe am Samstagmittag von dem in Rede stehenden Vorgang erfahren. Ein Sprecher des Bundespolizeipräsidiums bestätigte dem SPIEGEL auf Nachfrage, dass die Bundespolizei »unverzüglich eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet« habe. Auf die Fragen, wie lange die Prüfung dauert und was Pechstein droht, antwortete der Sprecher nicht.