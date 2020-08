Umstrittene Elektroimpulswaffen Bundespolizei testet Taser auf Bahnhöfen

Der Einsatz von Taser-Geräten ist mit Risiken behaftet - dennoch will die Bundespolizei einen Testlauf bei Bahnpolizeiinspektionen Frankfurt am Main, Kaiserslautern und am Berliner Ostbahnhof starten.