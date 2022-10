Die Detonationen waren so heftig, dass mehrere Institute, die normalerweise Erdbeben beobachten, deutliche seismische Ausschläge registrierten. Die deutschen Behörden gehen nach einer ersten Analyse davon aus, dass dafür eine Sprengkraft vergleichbar mit 500 Kilogramm TNT benötigt wurde.

Nach den Explosionen strömte an drei Lecks tagelang Gas an die Oberfläche, die Austrittsstelle war so groß, dass man sie aus der Luft ausmachen konnte. Zwar waren beide Pipelines nicht aktiv, da Russland die Gaslieferungen nach Deutschland eingestellt hat, trotzdem waren die Röhren mit Gas befüllt.

Aufgrund der Komplexität der Attacke wurde schnell gemutmaßt, dass nur ein staatlicher Akteur als Täter in Frage kommt. Spekuliert wurde, dass Russland selbst die Pipeline zerstört habe. Moskau streitet dies ab.