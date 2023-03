Verkürzte Fristen für Gesetze Bundesrat kritisiert Zeitdruck durch Regierung und Bundestag

»Wir dürfen nicht zulassen, dass der Deutsche Bundestag als zentrales Verfassungsorgan und damit auch das Vertrauen in die repräsentative Demokratie geschwächt werden«, mahnte Bas in ihrem Brief an die Ampelpolitiker.

Das Problem vermehrter Eilbedürftigkeit ist jedoch keinesfalls nur auf die Arbeit der jetzigen Ampelkoalition beschränkt. Laut der Statistik des Bundesrats zeigte sich dieses Phänomen schon unter der Großen Koalition. So lag seit 2017 der Anteil von Fristverkürzungen in der Länderkammer zu Zeiten der Koalition von CDU, CSU und SPD-Koalition in der Regel über 20 Prozent. Im Jahr 2012 hatte die Quote noch bei sieben Prozent gelegen.