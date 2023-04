Die Rechnungsprüfer empfehlen deshalb »unverzüglich«, diesen Umstand mit einzubeziehen und eine »bedarfsgerechte Büroflächenplanung« einzuführen. Sinnvoll sei es, ein Programm aufzusetzen, das die Behörden zu Flächenreduzierungen verpflichte. Die Beamtinnen und Beamten der Bundesbehörden sollten sich künftig Büros teilen. Ein »Desksharing-Modell« ließe sich »zügig und ohne größere Investitionen« in den Bestandsgebäuden umsetzen.

Während die Bundesverwaltung auf Expansion setzt, sind Verwaltung andernorts längst auf Verkleinerungskurs – sogar auf EU-Ebene. So habe die EU-Kommission erklärt, sie wolle die Zahl ihrer Gebäude in Brüssel bis 2030 halbieren und die Fläche um 25 Prozent verringern, heißt es in der Expertise des Rechnungshofes. Fortschrittlich sei auch das Land Hamburg, das seine Büros von 33 auf 24 Quadratmeter pro Person verkleinern wolle. Und Schleswig-Holsteins Verwaltung will ihre Fläche um 20 Prozent reduzieren.