Die Union sieht sich in ihrer Kritik am Einsatz des Sondervermögens bestätigt. »Wenn die Bundesregierung schon nicht auf die Opposition hören möchte, dann sollte sie doch wenigstens auf den Bundesrechnungshof hören«, sagte der CDU-Haushaltspolitiker Ingo Gädechens auf Anfrage dem SPIEGEL. »Das, was Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius beim Sondervermögen Bundeswehr planen, ist laut Bundesrechnungshof verfasssungs- und gesetzeswidrig. Das Sondervermögen Bundeswehr soll jetzt nämlich dazu dienen, Haushaltslöcher zu stopfen«, so der Berichterstatter der Unionsfraktion für den Etat des Wehrressorts. »Ich kann nur hoffen, dass die Bundesregierung jetzt endlich den Schuss hört und umsteuert«, so Gädechens.