Der Junkfood-Streit: Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir will an Kinder und Jugendliche gerichtete Werbung für ungesundes Essen verbieten. Damit inszeniert er sich als Vollstrecker des Koalitionsvertrags . Der sieht vor, dass es an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt in Zukunft in Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben dürfe.

Die SPD hat er bei diesem Vorhaben zwar auf seiner Seite. Doch auch hier droht ein Konflikt mit der FDP. »Grundsätzliche Verbote würden dazu führen, dass Kinder abgeschirmt, aber nicht aufgeklärt werden. Das geht am Kern des Problems vorbei«, sagte Fraktionschef Christian Dürr dem SPIEGEL.