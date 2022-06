Im April hatte der Bundestag eine Diätenerhöhung beschlossen. Nach zwei Jahren sinkender Einkommen werden jetzt im Durchschnitt 300 Euro mehr überwiesen. Von Freitag an bekommen die Parlamentarier 10.323,29 Euro im Monat zugewiesen, das Einkommen muss versteuert werden. Die Erhöhung gilt für alle Abgeordneten im Haus, also neben den Regierungsparteien auch für die Fraktionen von AfD, CDU/CSU und Linke. Hinzu kommt für die Abgeordneten eine steuerfreie Aufwandspauschale in Höhe von 4583,39 Euro. Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit Kind können sich über weitere 145,60 Euro pro Monat je Kind freuen.