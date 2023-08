Die Ampelregierung ist in der Halbzeit, zwei der vier Regierungsjahre sind bald vorüber. Zuletzt war das Regierungsmiteinander vor allem von Streit geprägt, nun will die Koalition nach einer zweitägigen Klausur auf Schloss Meseberg traute Einheit demonstrieren. »Wir brauchen ein großes Deutschlandtempo«, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Abschluss der Runde am Mittwoch bezogen auf den Bürokratieabbau in der Bundesrepublik. Der soll nun, gemeinsam mit Wirtschaftsförderungen und Digitalisierungsvorhaben, vorangebracht werden.