Newsblog und Livestream zum Klimatag Einigung in Berlin, Demonstrationen weltweit

Klima-PK der Regierung 20.09.2019 Milena Hassenkamp Die ganze Nacht haben sie diskutiert - auch am Freitagmorgen stritt der Koalitionsausschuss noch weiter darüber, wie teuer die deutsche Klimapolitik werden soll. Nach mehr als 17 Stunden Gesprächen verschob die Koalition die für den Vormittag geplante entscheidende Sitzung des Klimakabinetts. Anstatt wie geplant um 11 Uhr tritt das Klimakabinett nun um 13 Uhr zusammen. Kurz zuvor gelang den Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD die Einigung. Sie enthalte eine Art Prüfmechanismus, der für eine Nachsteuerung sorgen solle, wenn der Pfad zu den Klimazielen verlassen werde. Klima-PK der Regierung 20.09.2019 9/20/19 10:25 AM Milena Hassenkamp Während die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt verhandeln, gehen in der ganzen Welt die Menschen auf die Straße. Egal ob in den USA, Kenia oder Russland. In Berlin begann der Protest am Morgen mit einem Fahrrad-Korso, in Frankfurt lösten Straßenblockaden einen Stau aus.