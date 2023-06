In die Diskussion über Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland kommt Bewegung. Zwei Abgeordnetengruppen im Bundestag haben ihre jeweiligen Initiativen jetzt zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf zusammengeführt. Die Grünenpolitikerin Renate Künast sagte: »Ausgangspunkt ist, dass eine Regelung nicht ins Strafgesetzbuch gehört.« Für die zweite bisherige Gruppe sagte die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr: »Suizidhilfe in Deutschland braucht Menschlichkeit und keine Verbotsgesetze.«