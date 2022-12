Kritisch sieht Bas, dass in jüngster Zeit so viele Gesetzesvorhaben im Eilverfahren durchs Parlament gebracht wurden. Die Opposition hatte zuletzt kritisiert, dass komplexe Gesetzestexte in ihrer endgültigen Fassung den Abgeordneten manchmal erst wenige Stunden vor der Abstimmung darüber vorlägen.

»Ich möchte, dass dieses Parlament die Parität erreicht, also 50:50«

»Das darf kein Dauerzustand sein«, sagte Bas jetzt. Es habe immer wieder Krisen gegeben, in denen das Parlament schnell habe reagieren müssen – wie die Finanz-, die Flüchtlings- oder die Coronakrise. »Zu viele beschleunigte Verfahren tun dem Parlament und den Abgeordneten jedoch nicht gut – und den Lösungen am Ende auch nicht.« Die Abgeordneten bräuchten ausreichend Zeit, um sich in die Themen einarbeiten zu können, Alternativen zu überlegen und abzuwägen. »Und die Bürgerinnen und Bürger müssen die Debatten und Vorschläge nachvollziehen können. Sonst entfremden wir uns.«