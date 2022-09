Gorbatschow habe möglich gemacht, was über Jahrzehnte undenkbar schien – »den Kalten Krieg friedlich zu beenden und die Teilung unseres Landes und unseres Kontinents zu überwinden«. Die Deutschen hätten Gorbatschow viel zu verdanken. Mit seinem unverhofften Aufbruch in eine neue Politik habe er den Menschen in der DDR Mut gemacht, sich selbst zu ermächtigen. Bas verwies darauf, dass die sowjetischen Soldaten in ihren Kasernen geblieben seien, als 1989 die Menschen in der DDR auf die Straße gegangen seien.