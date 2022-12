Ein Schlagabtausch zwischen der Grünenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt und dem AfD-Abgeordneten Bernd Baumann fasst die Trennlinie in der Debatte am besten zusammen. Göring-Eckardt schilderte das Einzelschicksal eines Geflüchteten aus Bayern, der trotz guter Integration und Arbeitsplatz abgeschoben werden sollte. Baumann rief dazwischen, dass sie aufhören solle, »lächerliche Einzelfälle« aufzulisten. »Das ist ein Mensch, der in unserem Land lebt«, konterte die Grüne, »das ist nicht lächerlich«.