Für Kinderarzneimittel werden Fest- und Rabattverträge ausgesetzt. Dadurch sollen etwa wieder mehr der zuletzt nicht lieferbaren Kinderarzneimittel in Deutschland erhältlich sein. »Wenn wir hier bei der Arzneimittelversorgung sparen, ist das nicht ethisch«, sagte Lauterbach im Bundestag. Per Rechtsverordnung kann diese Freistellung auch auf andere Medikamente ausgeweitet werden. Medikamentenhersteller, die Rabattverträge erhalten wollten, müssen sechs Monate Bevorratung der Medikamente garantieren. Die Produktion der Arzneimittel soll langfristig nach Europa zurückkommen. Um einen Rabattvertrag zu erhalten, muss das Unternehmen nachweisen, dass die Hälfte der Produktion in Europa stattfindet.

Die Grünen-Politikerin Paula Piechotta sagte im Bundestag, das Gesetz regle das, was national möglich sei. Für eine grundlegende Lösung des Problems brauche es aber die europäische Ebene. »Wir müssen alle darauf hinwirken, dass das EU-Pharmapaket kommt«, sagte Piechotta. Das Gesetzespaket, an dem die EU-Kommission derzeit arbeitet, soll den europäischen Pharma-Sektor grundlegend stärken und mehr Anreize für die Entwicklung von Reserve-Antibiotika setzen. Es wird allerdings erwartet, dass das Verfahren dazu langwierig sein wird – zudem stehen in der EU bald Wahlen an.