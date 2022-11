Die Ampelkoalition will mit dem Gesetz verhindern, dass der Staat bei der Einkommensteuer von den derzeit hohen Preisen profitiert. So soll zudem die kalte Progression, eine Art inflationsbedingte Steuererhöhung, abgefedert werden. Letztere entsteht bei hoher Inflation, wie es sie durch den russischen Krieg in der Ukraine und die folgende Energiekrise in Deutschland gerade gibt. Wenn dann das Gehalt weniger stark steigt als die Inflation, müssen Leute weiterhin denselben Steuersatz zahlen, können sich aber weniger leisten.