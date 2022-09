Mit einer Mail an alle Fraktionen im Parlament ließ eine Mitarbeiterin des CDU-Politikers nach der Flasche fahnden. Die E-Mail liegt dem SPIEGEL vor. Darin heißt es: »Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen unseres gesamten Büros wende ich mich mit einer großen Bitte an Sie. … Das Paket ist am 15.09. nachweislich in der Paketstelle angekommen und dokumentiert worden. Seitdem fehlt jede Spur.« Der Etagendienst, heißt es in der Mail, sei derzeit ebenfalls auf der Suche.