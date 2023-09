Lindner verwies auf die rasant steigenden Ausgaben für den Schuldendienst. Im kommenden Jahr rechne er mit 37 Milliarden Euro Kosten allein für Zinsausgaben – im Vergleich mit 2021 sei dies eine Verzehnfachung. Mit einer Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro will Lindner nach Jahren krisenbedingter Ausnahmen die Schuldenbremse das zweite Jahr in Folge einhalten. Einschnitte gibt es dafür vor allem bei den Bundeszuschüssen für die Sozialversicherungen. So soll der Zuschuss für die Pflegeversicherung komplett entfallen, der Zuschuss für die Rentenversicherung gekürzt werden.

Mit Blick auf die teils heftige Kritik an den Kürzungen bekräftigte Lindner, dass »nur verteilt werden kann, was zuvor erwirtschaftet worden ist«. Priorität habe für ihn derzeit die Bekämpfung der Inflation, die derzeit vor allem für unsoziale Entwicklungen verantwortlich sei. »Wir müssen unser Land auf den Wachstumspfad zurückführen«, forderte der Minister. Dafür drang er erneut auf Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung.