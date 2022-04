Bundestagsdebatte über Waffenlieferungen an die Ukraine »Jeden Tag eine Kehrtwende«

Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef

»Wir wollen gemeinsam mit den Ampel-Fraktionen die Entscheidung mittragen, dass schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden.«

Nun also doch: Deutschland wird schwere Waffen in die Ukraine schicken. Darauf einigten sich die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP - und die oppositionelle CDU/CSU-Fraktion. Dem gemeinsamen Antrag, der schließlich mit großer Mehrheit angenommen wurde, ging jedoch ein hitziger Schlagabtausch voraus. Die Union nutzte die Chance, Bundeskanzler Scholz für seine Kehrtwende in der Frage erneut zu kritisieren.

Friedrich Merz, Oppositionsführer (CDU)

»Der Bundeskanzler hat über Wochen die Diskussion über die Frage, ob der Ukraine denn nun Waffen geliefert werden sollten oder nicht, hingehalten, offengelassen, ausweichend beantwortet. Das Problem für den Bundeskanzler war und ist nicht die Opposition. Das Problem für den Bundeskanzler war und ist bis zum heutigen Tag die Kritik aus den eigenen Reihen. Einem Aggressor wie Putin und seinem Machtapparat muss man dann in einer solchen Situation auch als Ultima Ratio mit militärischer Gewalt begegnen. Es geht nicht anders in einer solchen Situation.«

Lars Klingbeil, Parteivorsitzender (SPD)

»Ich habe hier eigentlich auf meinem Zettel draufstehen: Dank an die Union, weil Herr Merz, und ich muss Ihnen das in aller Emotionalität auch sagen, das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist aber, es ist eine parteipolitische Rede geworden. Sie haben zu Ihren eigenen Leuten gesprochen, und ich will Ihnen sagen, Herr Merz, ich bin dankbar dafür, dass wir einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht haben. Ein Dank an die vier Fraktionen und die Vorsitzenden. Aber hier ist kein Platz für parteipolitische Profilierung.«

Annalena Baerbock, Verteidigungsministerin (Die Grünen)

»Und daher ist es für uns wirklich entscheidend, dass wir dieses Sondervermögen eben nicht nur definieren und eben nicht nur im Grundgesetz definieren für unsere Streitkräfte, sondern unsere Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Und genau darauf schauen viele Menschen eben nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ob wir unserer Bündnisverantwortung gerecht werden.«

Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender (Die Linke)

»Unter anderem mit der Angst vor einem Atomkrieg hat der Bundeskanzler die Lieferung schwerer Waffen ausgeschlossen, und zwar zu Recht. Meine Damen und Herren, und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass 72 Stunden später die Verteidigungsministerin das Gegenteil verkündet. Deutschland liefert schwere Waffen in die Ukraine. Meine Damen und Herren, das heißt jeden Tag eine Kehrtwende. Ich komme da nicht mehr mit. Und das geht vielen Menschen in unserem Land so, dass sie da nicht mehr mitkommen.«

Christine Lambrecht, Verteidigungsministerin (SPD)

»Und wer sich umhört, wer sich ernsthaft umhört, der bekommt genau das gesagt: Bitte achtet darauf, dass dieser Krieg kein Dritter Weltkrieg wird. Bitte sorgt dafür, dass es nicht zu einer Eskalation kommt. Und genau so werden wir auch in Zukunft handeln in der Bundesregierung.«