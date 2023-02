Fünf Minderheitensprachen sind in Deutschland geschützt – weithin bekannt sind sie indes kaum. Das könnte sich am Donnerstag ändern, dann ist im Bundestag eine Debatte zum 25. Jahrestag des Inkrafttretens der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen angesetzt. Geschnackt wird dann auf Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch über den Schutz der in Deutschland anerkannten Minderheitensprachen.