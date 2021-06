Legislaturperiode in Zahlen Mehr Ordnungsrufe, mehr Ermittlungen gegen Abgeordnete – und mehr als 500 neue Gesetze

Am Freitag traf sich das Parlament zur letzten regulären Sitzung der Wahlperiode. Doch was ist in den vergangenen vier Jahren eigentlich im Bundestag passiert? Die Zahlen zeigen: Das Klima wurde rauer.