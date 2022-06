Friedrich Merz, CDU-Fraktionschef

»Was verschweigen Sie uns, Herr Bundeskanzler?«

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Verehrter Herr Merz, Sie haben sich mit dem Text, den Sie sich vorbereitet haben, Ihrem Manuskript ja sehr viel Mühe gegeben.«

Friedrich Merz, CDU-Fraktionschef

»Es ist auch nicht meine oder unsere Frage allein. Gibt es da mittlerweile eine zweite Agenda?»

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Das, was Sie hier vorgetragen haben, sind lauter Fragen. Sie sind durch die Sache durchgetänzelt und haben wirklich nichts Konkretes gesagt. More beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen.«

Fast 100 Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine undder darauffolgenden »Zeitenwende«-Rede von Olaf Scholz hat Unionsfraktionschef Friedrich Merz den Kanzler im Bundestag gestellt – und dieser schlug verbal hart zurück. Erstes Thema: die schweren Waffen für die Ukraine.

Friedrich Merz, CDU-Fraktionschef

»Mehr als einen Monat nach dieser gemeinsamen Entschließung im deutschen Bundestag sind der Ukraine bis zum heutigen Tag die zugesagten Waffen nicht geliefert worden. Mehr als einen Monat.«

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»In den kommenden Wochen werden wir der Ukraine eng abgestimmt mit den Niederländern zwölf der modernsten Panzerhaubitzen der Welt liefern. Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten daran wird in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Und es sind wirklich sehr moderne Waffen, sehr schwere Waffen. Was sollen, abgesehen davon, dass das Abschießen von Flugzeugen mit Luftabwehrraketen auch ein schwerer Vorgang ist, aber was sollen denn anderes schwere Waffen sein als zum Beispiel Gepard oder die Panzerhaubitze? Das ist doch einfach dahergeredetes Zeug, das Sie da vortragen. In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir in mit dem System Iris-t das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung.«

Nächster Kritikpunkt von Merz: Der Bundeskanzler und die SPD hätten möglicherweise eine zweite Agenda in der Ukrainepolitik.

Friedrich Merz, CDU-Fraktionschef

»Was verschweigen Sie uns, Herr Bundeskanzler? Sie telefonieren 80 Minuten mit dem russischen Staatspräsidenten, und morgen kommt der Parlamentspräsident der Ukraine nach Deutschland, nach Berlin, und Sie verweigern ihm bis zu dieser Minute einen Gesprächstermin. Warum widerspricht aus Ihren Reihen der SPD niemand Ihrem Amtsvorgänger im Amt des Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg, Klaus von Dohnanyi, der hier in diesen Tagen durch Berlin von einer Talkshow in die andere geht, Russland in Schutz nimmt, Putin verteidigt und fast ausschließlich den Vereinigten Staaten von Amerika die Schuld an diesem Krieg zuweist. Herr Bundeskanzler, was machen Sie da?«

Merz warf Scholz auch vor, in Bezug auf die Ziele im Ukrainekrieg unklar zu bleiben. Russland müsse hinter die Kontaktlinie vom 24. Februar zurückgedrängt werden. Scholz konterte.

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Es ist überheblich, und es ist unangemessen, und es ist völlig fehl am Platze, wenn hierzulande darüber diskutiert wird, was die Ukrainer richtigerweise zu entscheiden hat. Ich sage es mit dem amerikanischen Präsidenten: Über die Ukraine entscheiden die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und niemand sonst, Herr Merz.«

Und auch die vom Kanzler ausgerufene »Zeitenwende« suchte Friedrich Merz bei der Generaldebatte im Bundestag demonstrativ vergeblich.

Friedrich Merz, CDU-Fraktionschef

»Es gibt nichts, was Sie außer neuen Schulden mit diesem Wort Zeitenwende verbinden.«

Und auch dafür hatte Scholz einen Konter parat.. Die bessere Ausstattung der Bundeswehr werde - und müsse - kommen.

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Das was wir hier hinbekommen, ist ein Quantensprung. Und es hat auch eine Konsequenz. Die Bundeswehr wird dann wohl die größte konventionelle Armee im europäischen Nato-System. Die Versäumnisse der letzten 16 Jahre von CDU- und CSU-Verteidigungsministern und der dortigen Regierungschefin, die werden jetzt aufgearbeitet und aufgeholt.«