Die Ampelfraktionen haben im Bundestag gemeinsam mit der Union neue Waffenlieferungen in die Ukraine beschlossen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz ( CDU ) nutzte die Debatte über Waffenlieferungen trotzdem für harsche Kritik an Olaf Scholz (SPD).

»Der Bundeskanzler hat über Wochen die Diskussion über die Frage, ob der Ukraine denn nun Waffen geliefert werden sollten oder nicht, hingehalten, offengelassen, ausweichend beantwortet«, kritisierte der CDU-Chef am Vormittag im Bundestag in Berlin. »Das ist nicht Besonnenheit, wie Sie es in den Ampelfraktionen versuchen, in den letzten Tagen zu erklären. Das ist Zögern, das ist Zaudern, und das ist Ängstlichkeit.«