Ziegler räumt in seiner Stellungnahme ein, dass die Soforthilfen im August 2021 wieder zurückgezahlt worden seien -- »einschließlich Zinsen und Kosten«. Den Vorwurf strafrechtlich relevanter Handlungen weist er jedoch als »absurd« zurück.

Zu Details des Verfahrens wollte sich die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht weiter äußern.

In der Vergangenheit kam Ziegler schon einmal mit den Ermittlungsbehörden in Berührung. In Sachsen-Anhalt wurde Strafanzeige gegen den AfD-Mann erstattet, weil er einen Wahlspruch der »Sturmabteilung«, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP während der Weimarer Republik, genutzt hatte. Ziegler gab damals an, von den historischen Hintergründen nichts gewusst zu haben.