Einreiseverbot für Abgeordnete Bundestag interveniert bei chinesischer Botschaft

Wegen eines Einreiseverbots für Mitglieder des Ausschusses Digitale Agenda hat der Bundestag bei der chinesischen Botschaft interveniert. Eine Sprecherin des Parlaments bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung".

Das Parlament habe China insbesondere aufgefordert, die deutsche Entscheidung zur Besetzung der geplanten Delegation als "selbstbestimmte Angelegenheit des Bundestages zu akzeptieren".

Hintergrund ist eine Weigerung Chinas, die Grünen-Menschenrechtsexpertin Margarete Bause einreisen zu lassen. Bause ist zwar nicht Mitglied des Digital-Ausschusses. Ihr Fraktionskollege Dieter Janecek, der diesem Ausschuss angehört, sagte jedoch seine Mitreise ab und nominierte stattdessen Bause.

"Es kann nicht sein, dass sich der Deutsche Bundestag erpressen lässt"

Die Grünen-Politikerin hatte in der Vergangenheit immer wieder der chinesischen Regierung vorgeworfen, Menschenrechte einzuschränken. Dabei setzte sie sich besonders für verfolgte Minderheiten in China ein, etwa die muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang.

Bause hatte am Wochenende mitgeteilt, von der chinesischen Seite gebe es die "Ansage", solange sie auf der Delegationsliste stehe, könne der Digitalausschuss nicht in die Volksrepublik reisen. Den Angaben des Bundestages zufolge machte das Protokoll des Parlaments in dieser Sache der chinesischen Botschaft deutlich, bei der Benennung von Delegationsmitgliedern handele es sich "um einen regulären Vorgang nach der Geschäftsordnung".

Bause selbst sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Es kann nicht sein, dass sich der Deutsche Bundestag erpressen lässt." Es gehe nicht darum, ob sie selbst nach China reisen könne oder nicht, sondern um die Frage, ob eine auswärtige Regierung sich in die Benennung von Delegationsmitgliedern des Deutschen Bundestags einmischen dürfte. Das könne das Parlament nicht hinnehmen.