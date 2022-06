Bundestag kippt Werbeverbot für Abtreibungen

Zwar könne jeder die schwierige Lage einer ungewollt schwangeren Frau nachvollziehen. »Aber wir denken eben auch an das Lebensrecht des Kindes – und das ist der maßgebliche Unterschied, den ich sehe zwischen uns«, sagte Winkelmeier-Becker an die Koalitionsfraktionen gerichtet. Die Union wolle daher an der geltenden Reglung festhalten.

Die Streichung von 219a ermögliche »proaktive Werbung im Internet«, warnte die CDU-Politikerin. Damit werde suggeriert, dass es bei einer Abtreibung »um eine ganz normale ärztliche Behandlung geht«, was nicht der Fall sei.

Sowohl die CDU als auch die AfD hatten im Vorfeld der Abstimmung angekündigt, eigene Anträge einzureichen.