In der Regierungsbefragung stellen sich Kabinettsmitglieder 60 Minuten den Fragen der Abgeordneten, am frühen Nachmittag war Kanzler Scholz an der Reihe. Neben den Energiepreisen ging es unter anderem auch um Waffenlieferungen für die Ukraine, Personalmangel in der Pflege und soziale Gerechtigkeit. An vielen Stellen blieb Scholz unkonkret.