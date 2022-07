Nächtliche Sitzung in Berlin Bundestag setzt Afghanistan-Untersuchungsausschuss ein – AfD erzwingt Hammelsprung

Eigentlich sollte beim letzten Tagesordnungspunkt in der Nacht zu Freitag darüber abgestimmt werden, ob die Abgeordneten auch in Zukunft in digitaler Form an Ausschusssitzungen teilnehmen dürfen. Da sich der Bundestag jedoch als nicht beschlussfähig erwies, musste die Entscheidung darüber vertagt werden.

Gesetz zur beschleunigten Beschaffung von Bundeswehr-Ausrüstung

Noch am Donnerstagabend beschloss der Bundestag verschiedene Maßnahmen zur beschleunigten Beschaffung von Bundeswehr-Ausrüstung. Das Gesetz ermöglicht es für einen Zeitraum von zunächst dreieinhalb Jahren, Aufträge schneller zu vergeben als es nach der bisherigen Rechtslage möglich war. So können etwa verschiedene Aufträge gemeinsam vergeben und Gemeinschaftsprojekte mit anderen EU-Staaten einfacher realisiert werden.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten Bundestag und Bundesrat vor wenigen Wochen ein 100 Milliarden Euro schweres Sonderprogramm zur besseren Ausrüstung der Bundeswehr beschlossen. Mit dem Geld sollen unter anderem neue Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe und Panzer angeschafft werden. Derartige Beschaffungsvorhaben zogen sich in der Vergangenheit allerdings regelmäßig in die Länge. Dieses Problem soll durch die nun beschlossenen Maßnahmen entschärft werden.