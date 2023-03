Grundmandatsklausel entfällt

Künftig entfällt darüber hinaus auch die sogenannte Grundmandatsklausel. Nach ihr zogen Parteien bisher auch dann in Fraktionsstärke gemäß ihrem Zweitstimmenergebnis in den Bundestag ein, wenn sie unter fünf Prozent lagen, aber mindestens drei Direktmandate gewannen. Davon profitierte bei der Wahl 2021 die Linkspartei.

Die Opposition sieht in den Änderungen eine grobe Ungerechtigkeit: Es kann nun zum einen vorkommen, dass in einem Wahlkreis eine Bewerberin oder ein Bewerber das Direktmandat gewinnt, aber trotzdem nicht in den Bundestag einzieht, weil seine Partei nicht genügend Zweitstimmen erhalten hat.