»Grobe Missachtung des Deutschen Bundestages«

Anlass war eine Aktuelle Stunde zur Wirtschaftslage in Deutschland, die CDU und CSU beantragt hatten. Als erster Redner hatte bereits Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) kritisiert, dass die Regierungsbank trotz des wichtigen Themas unbesetzt sei. »Das ist eine wirklich grobe Missachtung des Deutschen Bundestages«, sagte Merz. »Und das dokumentiert zugleich ein wirklich atemberaubendes Desinteresse an den Sorgen der Menschen in unserem Land.«