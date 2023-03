Vor allem seit Jahresbeginn würden die Koalitionsfraktionen sogar immer wieder ihnen zustehende Tagesordnungspunkte im Plenum verfallen lassen, lautet der Vorwurf aus der Union. Die Koalitionsfraktionen können in den Plenarwochen an den Sitzungstagen des Bundestags am Dienstag zwei, am Mittwoch neun und am Freitag vier Tagesordnungspunkte besetzen.

Zunehmend behelfe sich die Ampel mit Unterrichtungen, heißt es aus der Unionsfraktion, gemeinsame Aktuelle Stunden der Regierungsfraktionen würden nicht mehr stattfinden. Wie aus einer Zusammenstellung der Unionsfraktion hervorgeht, haben die Ampel-Fraktionen seit Jahresbeginn keine einzige Aktuelle Stunde mehr beantragt.