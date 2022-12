Besserer Schutz von Informanten Bundestag verabschiedet Whistleblower-Gesetz

Identität von Whistleblowern soll geheim bleiben

Vorgesehen ist auch ein Verbot von Repressalien für Whistleblower, also etwa Kündigungen, Abmahnungen oder Mobbing. Dafür soll die Beweislast umgekehrt werden, damit Hinweisgeber es leichter haben. Die Identität der Whistleblower oder einer Person, über die eine Beschwerde vorliegt, soll nur den Sachbearbeitern des Falls bekannt sein. Nur in Ausnahmefällen soll die Identität preisgegeben werden, etwa in Strafverfahren auf Verlangen der Ankläger.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte, das Hinweisgeberschutzgesetz schaffe ein wirksames System und sei so bürokratiearm wie möglich. »So haben etwa Unternehmen die Möglichkeit, eine Anwaltskanzlei oder innerhalb eines Konzerns zentral eine unabhängige und vertrauliche Stelle mit den Aufgaben einer internen Meldestelle zu betrauen.«