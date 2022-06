Der Bundestag hat den Bayreuther Juristen Heinrich Amadeus Wolff am Donnerstag zum Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt. Wolff soll in Karlsruhe die Nachfolge des Mitte März ausgeschiedenen Verfassungsrichters Andreas Paulus im Ersten Senat übernehmen. Er erhielt 552 Stimmen und damit die notwendige Zweidrittelmehrheit.