Bas sagte, der Bundestag sei zwar arbeitsfähig – das zeige er ja. »Aber dass diese große Abgeordnetenzahl zu einer Erschwerung der Arbeit führt, ist für uns alle hier offensichtlich.« Zudem gebe es keine Begrenzung nach oben. »Beim nächsten Mal könnten es auch 800 oder 900 Abgeordnete sein, und dann komme ich an faktische Grenzen. Allein bei den Räumlichkeiten.«

Die wachsende Zahl an Abgeordneten hängt vor allem mit Überhang- und Ausgleichsmandaten zusammen. Überhangmandate entstehen heute, wenn eine Partei mehr Wahlkreise direkt gewinnt, als ihr nach Zweitstimmen an Abgeordneten zustehen würden. Damit die Sitzverteilung dennoch dem Zweitstimmenergebnis entspricht, bekommen die anderen Parteien Ausgleichsmandate – so wird der Bundestag aber deutlich größer.