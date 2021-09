ARD-Deutschlandtrend Deutsche finden Scholz führungsstärker, sympathischer und glaubwürdiger

Der Aufwärtstrend der SPD hält an: In einer Umfrage für die ARD liegt sie fünf Prozentpunkte vor der Union. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz punktet an entscheidenden Stellen gegen Armin Laschet und Annalena Baerbock.