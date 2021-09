In meiner Heimat hat die Wahlschlappe für die Union erste personelle Konsequenzen: Der bisherige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, wird nicht mehr Landesgruppenchef. Bei der Konstituierung der neuen sächsischen CDU-Landesgruppe im Bundestag übernahm der Zwickauer Carsten Körber das Amt, Wanderwitz soll die Sitzung dann ohne Aussprache mit seinen Kritikern verlassen haben.



Die CDU wurde in Sachsen nur dritte Kraft, die AfD eroberte die meisten Direktmandate im Freistaat. In der Partei heißt es, Laschet und auch Wanderwitz seien eine »schwere Belastung für den Wahlkampf« gewesen. Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer nannte Äußerungen seines Parteikollegen »wenig hilfreich«. Wanderwitz, bisher Ostbeauftragter der Bundesregierung, war als Spitzenkandidat der CDU in Sachsen angetreten. Er hatte rechtspopulistische und rechtsradikale Umtriebe bei Teilen der Ostdeutschen immer mit klaren Worten kritisiert.



Ein Wahlkampf habe viele Komponenten, sagte Kretschmer der »Leipziger Volkszeitung«. »Aber es haben sich Menschen von Herrn Wanderwitz stigmatisiert und angegriffen gefühlt. Das war mit Sicherheit nicht so gemeint, aber das gehört zu dieser Geschichte des Wahlkampfs mit dazu.« Es sei schade, dass Sachsen so viele Möglichkeiten durch eine Wahl der AfD-Direktkandidaten vergeben habe. »Es wurden Volksvertreter gewählt, von denen nur erwartet wird, dass sie populistisch agieren«, sagte der CDU-Landeschef. Auch Wanderwitz selbst hat sein Direktmandat an einen AfD-Kandidaten verloren.



Bei der SPD wollte man den Geschassten locken. Doch der verkündete auf Twitter weiter Treue zur CDU: