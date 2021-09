Der SPD-Kandidat Olaf Scholz hat in Potsdam seine Stimme abgegeben. Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat am Vormittag gewählt. Auf Twitter teilte er ein Bild von sich in einem Wahllokal in Nürnberg. »Es wird ein Wimpernschlagfinale, es kommt auf jede Stimme an«, so Söder. Er appellierte an die Wähler, am »Tag der Entscheidung« wählen zu gehen.