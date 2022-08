Neben einer Wiederholung der Bundestagswahl in den rund 440 Wahllokalen sind auch teilweise oder komplette Nachwahlen zum Abgeordnetenhaus möglich. Darüber muss allerdings der Berliner Landesverfassungsgerichtshof entscheiden. Die erste mündliche Verhandlung ist für Ende September angekündigt.

Laut der Kommission war am Wahltag ein System kollabiert, das den Herausforderungen dieser Abstimmung nicht gewachsen war – und dessen Kollaps absehbar war. »Wir haben diesmal einen Zustand gehabt, in dem zu viele Dominosteine umgefallen sind: Einzelne Phänomene, die in einer normalen Wahl nicht aufgefallen wären, haben sich zu einem Chaos verdichtet«, sagte die Berliner Wahlvorsteherin Daniela Berger. »Es war ein Stresstest für das System – und es hat nicht bestanden.«