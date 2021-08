Schlechte Umfragewerte Spahn fordert Strategiewechsel der Union im Wahlkampf

Gut vier Wochen vor der Bundestagswahl sieht es für die Union in Umfragen nicht gut aus. CDU-Vize Jens Spahn drängt nun auf ein Umdenken im Wahlkampf. Am Kanzlerkandidaten Laschet will er aber festhalten.