Nach der Wahl ist vor den Koalitionsverhandlungen. Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hält eine Jamaika-Koalition weiterhin für möglich. »FDP und Grüne sprechen jetzt miteinander, um zwischen beiden Parteien Brücken zu bauen«, sagte Lambsdorff der »Augsburger Allgemeinen«. Anschließend würden Gespräche mit SPD und Union geführt.»Ob am Ende eine Jamaika-Koalition herauskommt wie in Schleswig-Holstein oder beispielsweise eine Ampel wie in Rheinland-Pfalz ist offen.«





Programmatisch gebe es bei der FDP eine größere Nähe zur Union, betonte Lambsdorff. »Aber wir gehen offen in die Gespräche mit allen anderen Parteien«, fügte er hinzu.

Eine Rolle für das Funktionieren einer künftigen Koalition spiele auch der »menschliche Faktor«, unterstrich der Außenpolitiker. Dabei gehe es um Fragen wie: »Kann man sich auf einen Verhandlungspartner verlassen? Steht man gemeinsam auch mal eine Krise durch?« In Nordrhein-Westfalen arbeite die FDP sehr gut mit Ministerpräsident Armin Laschet zusammen. »Das bedeutet aber nicht, dass sich so etwas nicht auch mit Olaf Scholz entwickeln kann.«