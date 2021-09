Die Linke befindet sich nach Ansicht des Leipziger Politikwissenschaftlers Hendrik Träger in einem »fast unlösbaren Dilemma«. »Einerseits ist sie in einigen Ländern Regierungspartei und muss dort Kompromisse eingehen. Insofern ›zahlt‹ sich das Regieren nicht ›aus‹«, sagte Träger der Nachrichtenagentur dpa. Allerdings müsse die Partei Wählern auch eine strategische Option bieten, sonst fehle das Narrativ im Wahlkampf.



»Die Linken haben sich in den letzten Wochen vor der Wahl der SPD und den Grünen in einer solchen Form als Koalitionspartner angeboten, dass es für die Zeit vor einer Wahl schon fast vermessen war«, betonte der Wissenschaftler. Um in eine Koalition auf Bundesebene zu kommen, müsste sie strittige Themen wie ihr Verhältnis zur Nato klären. »Die Frage ist nur, ob das mit der klassischen Linken-Anhängerschaft kompatibel ist.«



Zudem attestiert der Politikwissenschaftler den Linken ein handfestes personelles Problem – spätestens dann, wenn Frontmann Gregor Gysi in vier Jahren vielleicht nicht mehr für den Bundestag antritt. »Gregor Gysi kann man nicht ersetzen. Seine Fußstapfen sind eindeutig zu groß. Gysi kann weit über die Anhängerschaft der Linken hinaus mobilisieren, einfach als rhetorisch versierter Redner. Ich sehe keinen Nachfolger von Gysi«, sagte Träger.



Wie es für die Linke nun weitergehen kann, skizziert mein Kollege Timo Lehmann hier: