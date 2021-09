SPD gegen CDU Verliert Philipp Amthor sein Direktmandat?

»Ich bin der Anti-Amthor«, sagt SPD-Herausforderer Erik von Malottki über sich selbst. Unterwegs im Wahlkreis von Philipp Amthor in Mecklenburg-Vorpommern. Dort läuft ein Rennen, das sich so derzeit in vielen CDU-Hochburgen abspielt. Kann die SPD ihren Anspruch umsetzen?