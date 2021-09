»Keine Partei kann einen Regierungsauftrag ableiten« Wie Armin Laschet am Wahlabend redete – und wie heute

Am Sonntagabend tat Armin Laschet trotz massiver Verluste für die Union so, als könnte er noch ins Kanzleramt einziehen – sein Auftritt an diesem Montag wirkte deutlich kleinlauter.

Ein Video von Martin Jäschke