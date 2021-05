»Das Fliegenpilz-Phänomen« CDU kritisiert Wahlprogramm der Grünen

Die CDU sieht in den Grünen den Hauptgegner bei der Bundestagswahl. Das Wahlprogramm der Konkurrenz erinnere an einen Fliegenpilz, heißt es nun in einer Analyse aus der Parteizentrale: »Sieht schön aus, ist aber ungenießbar.«