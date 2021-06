Bundestagswahl CSU-Frauen fordern Hälfte der Listenplätze

Frauen sind in der CSU-Landesgruppe im Bundestag in der Minderheit, Besserung ist auch nach der Wahl im Herbst kaum in Sicht. Die Chefin der Frauen-Union in Bayern verlangt im SPIEGEL nun Konsequenzen.