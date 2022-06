Über Stüwes Schicksal entscheiden nun andere. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags beschäftigt sich derzeit mit der Angelegenheit, noch vor oder während der Sommerpause könnte eine Entscheidung fallen.

Es ist eine historische Aufgabe für die Abgeordneten in dem Gremium. Ein Wahldesaster dieses Ausmaßes ist beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik. Dabei geht es am Ende um sehr technische Fragen. Vor allem diese: Wo sollte überhaupt nachgewählt werden? Nur in den tatsächlich betroffenen Wahllokalen? Oder in den gesamten Wahlkreisen – so wie es der Bundeswahlleiter fordert?

Kommt es zur großen Nachwahl, wären die möglichen Folgen weitaus gravierender. Laut einer Berechnung beim Bundeswahlleiter wären bei einer wiederholten Abstimmung in den gesamten Wahlkreisen bis zu acht Mandate bedroht. Die Analyse geht davon aus, dass die Beteiligung geringer ausfiele, wenn die Menschen schon wieder abstimmen sollten. Die Parteien müssten dann generell womöglich einen oder sogar zwei Sitze abgeben. Das Papier liegt dem SPIEGEL vor, zuerst hatte das Portal »Business Insider« darüber berichtet.

Was wird aus den Mitarbeitern?

Gut möglich ist aber auch, dass der Wahlprüfungsausschuss eine kleinere Lösung favorisiert – und nur eine Neuwahl auf lokaler Ebene in den etwa 300 betroffenen Wahllokalen grundsätzlich für gerechtfertigt hält. Die Veränderungen wären dann vermutlich nicht so dramatisch. Eine andere Überlegung würde dann noch stärker in den Vordergrund rücken: ob der Aufwand einer Neuwahl überhaupt verhältnismäßig ist, wenn erwartbar etwa nur ein Mandat noch wackelt – oder am Ende sogar alles beim Alten bleibt.

Politisch ist die Gefechtslage noch unübersichtlich. Die Union unterstützt die Forderung des Bundeswahlleiters, in der Ampel ist man sich noch nicht einig. Dabei ist klar, dass die Sache letztlich von den Partei- und Fraktionsspitzen ausgehandelt wird. Wenn der Wahlprüfungsausschuss seine Empfehlung abgegeben hat, muss der Bundestag entscheiden.

Ähnlich wie Stüwe halten sich auch die anderen betroffenen Politiker zurück, wenn es um ihre persönliche Situation geht. Offiziell wollen die meisten gar nichts dazu sagen. Ottilie Klein nicht, die CDU-Politikerin. FDP-Politiker Lars Lindemann auch nicht. Die Grüne Nina Stahr, ebenfalls neu im Bundestag, äußert sich nur grundsätzlich zum Verfahren. Ihr sei wichtig, dass alles jetzt ordentlich geprüft werde, sagt Stahr.